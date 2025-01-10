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10 января, 23:45

Политика

Новости мира: президент Чада заявил, что напавшие на дворец хотели устроить госпереворот

Новости мира: президент Чада заявил, что напавшие на дворец хотели устроить госпереворот

Новости мира: суд в Нью-Йорке вынес решение по делу Трампа

Новости мира: в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро

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Президент Чада заявил, что террористы напали на президентский дворец, чтобы убить его и устроить госпереворот в стране. Боевики одной из запрещенных в России группировок атаковали резиденцию в столице республики вечером 8 января. В результате есть погибшие и раненые.

Суд в Нью-Йорке назначил наказание Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов при выплате денег бывшей порноактрисе. Избранный президент был "безусловно освобожден" за 10 дней до своей инаугурации. Однако впервые в истории США человек осужденный по уголовной статье займет пост президента.

В Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро. Церемония его вступления в должность на новый шестилетний срок прошла в Каракасе. Перед этим в столице были максимально усилены меры безопасности, центральные улицы перекрыты полицией и нацгвардией.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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