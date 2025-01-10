Tuko: крокодил растерзал женщину на глазах у ее дочери в Кении

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В Кении крокодил напал на женщину прямо на глазах у ее дочери. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Tuko.

Инцидент произошел 5 января на берегу озера Виктория. По данным издания, 32-летняя женщина вместе с дочерью пришла на пляж Копиата, чтобы набрать воды. Однако внезапно крокодил напал на мать девочки и утащил ее в озеро.

Как утверждает портал, ребенок пытался найти в деревне тех, кто сможет помочь матери. Но к тому моменту, как местные жители пришли на пляж, женщина уже скончалась.

Другой случай нападения крокодила произошел в Уганде. Хищник напал на жену священника. Женщина пошла к озеру, чтобы набрать воды, но в какой-то момент на нее набросился крокодил. Рептилия схватила ее и скрылась под водой.

