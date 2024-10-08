Крокодил съел пожилого мужчину на Шри-Ланке

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Крокодил напал на 60-летнего мужчину на северо-востоке Шри-Ланки. Об этом сообщает "Радио 1".

Как рассказали свидетели происшествия, пенсионер вместе с друзьями выпивал спиртные напитки в поселке Гамунупура и решил сходить домой, чтобы принести еду для застолья. Когда мужчина переходил дорогу через реку, то на него напал крокодил.

Спустя время местные жители и правоохранители обнаружили частично съеденные останки, которые были опознаны. Сейчас судмедэксперты проводят расследование для выявления обстоятельств произошедшего.

Ранее крокодил съел шестилетнюю девочку на глазах ее дедушки и подруги в Малайзии. Инцидент произошел, когда жертва купалась в реке. В этот момент на нее напал крокодил, утащив на дно. Ее дедушка не успел ничего сделать, так как хищник атаковал ребенка быстро.

