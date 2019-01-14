Кормивший крокодила биолог из Индонезии сам стал едой

Биолог Дэйзи Туво из исследовательской лаборатории индонезийского города Томохон трагически погибла по вине голодного крокодила Мерри. Рептилия атаковала и съела женщину, когда та зашла к ней в бассейн, чтобы покормить мясом, пишет Daily Mail.
Спустя время коллеги 44-летнего специалиста нашли ее останки в пасти животного. Они позвонили спасателям, но даже с их помощью с трудом отобрали труп у крокодила.
Полицейские предположили, что рептилия сумела встать на задние лапы, а затем подпрыгнуть и схватить Туво. Сейчас Мерри доставили в ветеринарную клинику для осмотра содержимого ее желудка.
Погибшая была ведущим ученым лаборатории. Коллеги отмечают, что тихая Туво очень любила животных.
А вот крокодил, ставший убийцей, всегда отличался агрессией в отношении сородичей. Правда, на людей прежде не нападал.
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