Кормивший крокодила биолог из Индонезии сам стал едой

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Биолог Дэйзи Туво из исследовательской лаборатории индонезийского города Томохон трагически погибла по вине голодного крокодила Мерри. Рептилия атаковала и съела женщину, когда та зашла к ней в бассейн, чтобы покормить мясом, пишет Daily Mail.

Спустя время коллеги 44-летнего специалиста нашли ее останки в пасти животного. Они позвонили спасателям, но даже с их помощью с трудом отобрали труп у крокодила.

Полицейские предположили, что рептилия сумела встать на задние лапы, а затем подпрыгнуть и схватить Туво. Сейчас Мерри доставили в ветеринарную клинику для осмотра содержимого ее желудка.

Погибшая была ведущим ученым лаборатории. Коллеги отмечают, что тихая Туво очень любила животных.

А вот крокодил, ставший убийцей, всегда отличался агрессией в отношении сородичей. Правда, на людей прежде не нападал.