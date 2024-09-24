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Крокодил съел шестилетнюю девочку на глазах ее дедушки и подруги в Малайзии. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание AsiaOne.

Инцидент произошел в губернаторстве Саравак. Цицилия Интик купалась в реке и в этот момент на нее напал крокодил, утащив на дно.

"Все произошло очень быстро, дедушка не успел вмешаться", – сказано в сообщении.

Спасатели работают на месте происшествия. Поиски тела девочки продолжаются уже пятые сутки.

Ранее крокодил напал на биолога Дэйзи Туво из исследовательской лаборатории индонезийского города Томохон, она погибла. Полицейские предположили, что рептилия сумела встать на задние лапы, а затем подпрыгнуть и схватить женщину.

