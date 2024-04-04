Таможенники РФ пресекли незаконный вывоз крокодила в Казахстан

Фото: customs.gov.ru

Крокодила по кличке Бакс попытались незаконно вывезти из России в Казахстан, рептилию обнаружили в грузовике, остановленном в пункте пропуска "Орск". Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"За банками с соленьями и другими личными вещами водителя заметили деревянный ящик. Внутри оказался двухметровый крокодил. По заполненному с нарушениями ветпаспорту животное зовут Бакс", – говорится в сообщении.

По данным ФТС, мужчина приобрел крокодила в 2009 году, однако разрешительных документов на его вывоз не было. Рептилию изъяли, была организована проверка.

Ранее сообщалось, что двух котят породы африканский сервал попытались вывезти с территории РФ. В Росприроднадзоре рассказали, что их хотели продать на черном рынке. Двухмесячных животных нашли сотрудники ФТС. Состояние котят удовлетворительное, однако были зафиксированы незначительные признаки истощения.