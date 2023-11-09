Пассажир в Домодедово пытался незаконно вывезти в США котенка сервала

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Домодедовские таможенники пресекли попытку вывоза в США трехмесячного котенка сервала, находящегося под угрозой исчезновения, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экзотического хищника пытался вывезти в Нью-Йорк транзитом через Турцию американский гражданин. Инспекторы остановили 37-летнего бизнесмена на "зеленом" коридоре. Мужчина достал из сумки для переноски животных котенка и предоставил сертификаты на домашнюю кошку породы "Египетская мау". Также он сообщил, что занимается продажей животных.

Таможенники усомнились в достоверности предоставленных документов и передали котенка экспертам. Экспертиза установила, что это детеныш кустарниковой кошки или сервал – хищное млекопитающее семейства кошачьих.

Это животное подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, кошка занесена в международную Красную книгу. Чтобы перевозить такое животное через таможенную границу ЕАЭС, нужно иметь при себе специальное разрешение.

В настоящее время кошка находится в одном из центров передержки для диких животных в Московской области, ей обеспечен необходимый уход и правильное питание.

В отношении гражданина США возбуждены дела по административным статьям "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" и "Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров".

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