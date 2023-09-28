Испанская полиция изъяла тонну кокаина с рыболовецкого судна

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Сотрудники испанских спецслужб перехватили тонну кокаина на рыболовецком судне, которое направлялось в Испанию. Об этом сообщило МВД королевства.

Агенты Национальной полиции во время совместной операции с португальской судебной полицией и таможенным надзором Налогового агентства перехватили в водах близ Кабо-Верде рыболовецкое судно. Оно было без флага, на его борту находилась тонна кокаина.

Шесть членов экипажа задержаны. Двое из них имеют албанское гражданство, остальные – гайанское.

Операция проходила совместно с Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и Военно-морскими силами Испании. В процессе расследования агенты службы безопасности нашли на кормовой палубе 40 тюков, обычно используемых для перевозки гидрохлорида кокаина.

Ранее сообщалось, что служба береговой охраны Мексики нашла около трех тонн кокаина и 150 литров горючего у берегов мексиканских штатов Герреро и Кинтрана-Роо. Запрещенное вещество обнаружили в плотных мешках, а топливо – на судах в море и на побережье. Троих подозреваемых задержали.