Береговая охрана Мексики обнаружила почти 3 тонны кокаина у берегов страны

Фото: 123RF/oculo

Служба береговой охраны Мексики нашла около трех тонн кокаина и 150 литров горючего у берегов мексиканских штатов Герреро и Кинтрана-Роо. Об этом сообщает РИА Новости.

"За последние дни сотрудники береговой службы изъяли во время трех разных операций более 2,8 тысячи килограммов предполагаемого кокаина", – отметило ведомство.

Согласно информации, сотрудники береговой охраны нашли наркотические вещества в плотных мешках и топливо на суднах в море и на побережье. Кроме того, они арестовали трех подозреваемых.

До этого сотрудники одной из чешских торговых сетей обнаружили в коробках с бананами более 640 тонн кокаина. Инцидент произошел во время разгрузки фруктов в дистрибьютерском центре сети Albert в поселке Клецаны недалеко от Праги. В поддонах с бананами заметили пакеты с неизвестным веществом, которое, как выяснилось позже, оказалось кокаином.

Ранее стало известно, что в Эквадоре при поддержке ООН кокаин начали перерабатывать в стройматериалы. В частности, наркотик используют для получения бетона, смешивая его с цементом, песком и водой.

"Московский патруль": ФСБ РФ ликвидировала подпольную нарколабораторию в Подмосковье