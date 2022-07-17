Колумбийский город Белло накрыло дымом горящей марихуаны – СМИ

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Дым от горящего каннабиса накрыл город Белло в Колумбии, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Уточняется, что изъятые у наркоторговцев 1,5 тонны марихуаны были сожжены военными и полицейскими, в связи с чем близлежащие жилые дома пришлось эвакуировать

Ранее вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил, что в Таиланде планируют раздать населению 1 миллион кустов медицинской конопли для выращивания на личных участках.

Он отметил, что единственным жестким условием является выращивание именно медицинской конопли и производство медицинской марихуаны с низким содержанием психотропных веществ. При этом использование марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ все еще преследуется по закону.

