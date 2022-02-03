Не менее 17 человек погибли из-за отравления кокаином в Аргентине – СМИ

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Не менее 17 человек погибли в результате отравления кокаином в Аргентине. Еще 56 были госпитализированы. Об этом сообщает телеканал Todos Noticias.

Случаи отравления были зафиксированы в пригородах Буэнос-Айреса. Министерство здравоохранения провинции выпустило предупреждение с инструкциями для медицинских учреждений.

По данным министра безопасности аргентинской столицы Серхио Берни, предварительно, кокаин был разбавлен другим токсичным веществом. В частности, рассматривалась версия о добавлении крысиного яда, однако позже ее исключили.

В правоохранительных органах предполагают, что речь может идти о противоборстве двух банд наркоторговцев. Сейчас задержаны 10 подозреваемых. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в России возбудили уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков в крупном размере против бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля.

Мужчина вместе с супругой прибыли в Москву из Нью-Йорка. Однако в Шереметьево при прохождении "зеленого" коридора выяснилось, что он пытался пронести наркотические вещества в упаковке от контактных линз и в картриджах для электронных сигарет.