В Москве трехлетний мальчик попал в больницу с наркотическим отравлением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве следователи проводят проверку после госпитализации трехлетнего мальчика с острым наркотическим отравлением. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Первого марта из квартиры, расположенной на юго-западе Москвы, в детскую городскую больницу доставлен трехлетний мальчик. По данному факту <...> проводится доследственная проверка", – рассказала она.

Уточняется, что у ребенка было диагностировано острое отравление наркотическим веществом. По словам Ивановой, в ближайшее время следователи проверят условия жизни и воспитания мальчика в семье.

Ранее двухлетний ребенок попал в больницу после отравления наркотиками в Нижегородской области. Проведенный анализ подтвердил, что в крови малыша находился метадон. Медики незамедлительно обратились в полицию.