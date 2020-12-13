Полиция подозревает москвича в вовлечении десятилетней дочери в наркоторговлю

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Уголовное дело возбудила полиция в отношении мужчины, чья десятилетняя дочь была обнаружена с наркотиками. Об этом рассказали в пресс-службе УВД по Южному административному округу города.

Сотрудники полиции проводили оперативные мероприятия из-за сообщения о том, что некоторая группа людей может заниматься сбытом наркотиков. В результате специалисты нашли в подъезде одного из домов на Шипиловский улице девочку 10 лет.

"При личном досмотре, проведенном сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Зябликово при участии представителей отдела социальной защиты населения, у ребенка было обнаружено и изъято 76 свертков с веществом неизвестного происхождения. Проведенное исследование 10 свертков данного материала массой 1,04 грамма показало, что он содержит в своем составе наркотическое средство метадон. Остальное изъятое направлено на экспертизу", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что ребенок выполнял указания своего отца, которого задержали. Девочку поместили в медицинское учреждение.

Кроме того, в ходе расследования был также задержан еще один подозреваемый. У него при досмотре изъяли девять свертков с веществом неизвестного происхождения общей массой более 2,5 грамма. Выяснилось, что в составе изъятого находился метадон.

Обоих подозреваемых заключили под стражу. По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.

Ранее полицейские задержали в подмосковном Подольске мужчину, который подозревается в организации лаборатории по производству наркотиков.

