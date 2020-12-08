В ОП предложили увеличить штраф за употребление наркотиков

Фото: depositphotos/blinow61
Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением увеличить размер максимального штрафа за употребление наркотиков. Об этом сообщает RT.
По словам Хамзаева, установленные сейчас санкции за употребление наркотических и психотропных веществ в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста до 15 суток являются несущественными по сравнению с другими административными взысканиями. В качестве примера он привел штраф за парковку на газоне, который составляет 5 тысяч рублей, соответствующий максимальному штрафу за употребление наркотиков.
"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в статьи 6.9 и 20.2 КоАП России в части увеличения штрафов за потребление наркотических средств и психотропных веществ до размера 20–30 тысяч рублей", – говорится в обращении Хамзаева.
Ранее Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года. Письмо с такой инициативой он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Хамзаев подчеркнул, что часто новогодние праздники оборачиваются ростом алкогольных отравлений и обращений в скорую.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: