В ОП предложили увеличить штраф за употребление наркотиков

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Член Общественной палаты, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев обратился к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву с предложением увеличить размер максимального штрафа за употребление наркотиков. Об этом сообщает RT.

По словам Хамзаева, установленные сейчас санкции за употребление наркотических и психотропных веществ в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или административного ареста до 15 суток являются несущественными по сравнению с другими административными взысканиями. В качестве примера он привел штраф за парковку на газоне, который составляет 5 тысяч рублей, соответствующий максимальному штрафу за употребление наркотиков.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в статьи 6.9 и 20.2 КоАП России в части увеличения штрафов за потребление наркотических средств и психотропных веществ до размера 20–30 тысяч рублей", – говорится в обращении Хамзаева.

Ранее Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года. Письмо с такой инициативой он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. Хамзаев подчеркнул, что часто новогодние праздники оборачиваются ростом алкогольных отравлений и обращений в скорую.