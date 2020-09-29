В ОП предложили запретить рекламу безалкогольного пива

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Член Общественной палаты, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев призвал полностью запретить рекламу безалкогольного пива. Об этом сообщает RT.

Общественник подготовил письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В обращении он указал, что производители безалкогольного напитка не лишены права пользования рекламными инструментами, хотя в России действует запрет на рекламу алкогольной продукции.

"Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации", – написал Хамзаев.

Он мотивировал свое обращение тем, что даже при просмотре рекламы продукции без алкоголя потребитель может получить представление о брендах, а затем и об алкогольных аналогах напитков.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Руководитель проекта "Трезвая Россия" заявил, что на эти цели в магазинах можно выделить несколько часов, с 14:00 до 18:00.

В сентябре Росалкогольрегулирование опубликовало отчет за 2019 год о потреблении спиртного в стране. Как выяснилось, антилидером стала Сахалинская область, где за год выпивают 11,16 литра алкоголя в пересчете на этанол на душу населения. Самое низкое потребление – в Ингушетии (0,14).

