В России предложили запретить продажу алкоголя 1–2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предлагает запретить продажу алкоголя в первые дни нового года. Письмо с такой инициативой он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.
Хамзаев подчеркнул, что часто новогодние праздники оборачиваются ростом алкогольных отравлений и обращений в скорую. Что немаловажно, в этом году региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку из-за коронавируса, говорит общественник.
Чтобы не допустить роста нагрузки на службы скорой помощи во время новогодних праздников он попросил рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкоголем 1 и 2 января. По мнению Хамзаева, именно на эти два дня приходится основной рост обращений за экстренной помощью.
Ранее Хамзаев призвал полностью запретить рекламу безалкогольного пива. Он отметил, что даже при просмотре рекламы продукции без алкоголя потребитель может получить представление о брендах, а затем и об алкогольных аналогах напитков.
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