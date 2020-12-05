Более 30 подпольных нарколабораторий выявили в Подмосковье с начала года

Фото: ГУ МВД России по Московской области

На территории Московской области выявили более 30 подпольных лабораторий с начала 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В 2020 году на территории Московской области выявлено и ликвидировано 34 подпольных нарколаборатории, часть из которых удалось обнаружить благодаря информации, полученной от жителей", – рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности МО.

В ведомстве подчеркнули, что его сотрудники регулярно занимаются профилактической работой, в том числе в образовательных учреждениях.

В Главном управлении региональной безопасности Подмосковья добавили, что на территории субъекта РФ работает антинаркотическое движение "Московский областной волонтерский патруль". Оно насчитывает 1,3 тысячи активных участников.

Волонтерское движение за последние 2,5 года провели 3,8 тысячи мероприятий для 58 тысяч школьников. Проекты патруля два года подряд получали поддержку от Фонда президентских грантов.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года. Документ, в частности, посвящен увеличению эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов.

