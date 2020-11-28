Девушку с 200 г мефедрона задержали на востоке Москвы

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Полицейские задержали девушку в московском районе Ивановское, у нее при себе оказалось 200 грамм синтетического наркотика – мефедрона. Об этом говорится на официальном сайте ГУ МВД России по городу.

Стало известно, что стражи порядка задержали 24-летнюю жительницу Московской области в Большом Купавенском проезде. "При личном досмотре у задержанной обнаружены и изъяты 108 свертков с неизвестным веществом", – заявили представители ведомства.

Как выяснили правоохранители, данный наркотик у подозреваемой предназначался для сбыта. В результате жительница Подмосковья была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, следственные действия продолжаются.

Ранее в Москве задержан безработный на Infiniti с килограммами наркотиков. У автомобиля оказались подложные регистрационные номера. На самом деле они числятся за машиной ВАЗ-21070.