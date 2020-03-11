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Москва 24

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Общество

12:29

Число преступлений под воздействием наркотиков уменьшилось в России

общество криминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2019 году жители России совершили в состоянии наркотического опьянения почти 10 тысяч преступлений, передает News.ru сведения МВД. Данный показатель стал на 31% меньше в сравнении с 2018 годом (14,5 тысячи).

Оказалось, что больше всего правонарушений зарегистрировано в Московской области (1000), Москве и Петербурге, где зафиксировано 871 и 519 нарушений закона соответственно.

Далее в списке располагаются Татарстан и Челябинская область (420 преступлений в каждом регионе).

При этом стало известно, что меньше всего люди под воздействием наркотиков нарушали закон в Еврейской автономной области. Там произошло одно преступление.

Данные МВД свидетельствуют, что в Чукотском и Ненецком автономных округах подобных случаев не зафиксировали.

Как заявил бывший сотрудник ГУУР МВД СССР полковник милиции в отставке Евгений Черноусов, показатели могли снизиться, так как уменьшилось количество проверок задержанных на наличие наркотических веществ.

Ранее стало известно, что требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков планируют ужесточить.

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