Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков планируют ужесточить

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В Госдуму внесен законопроект, согласно которому правоохранительные органы смогут возбуждать уголовные дела за сбыт наркотиков только при наличии заключения эксперта о виде и массе вещества, а также "достаточных данных", свидетельствующих о передаче наркотиков другим лицам, передает РИА Новости.

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", – говорится в документе.

Как отмечают авторы документа, принятие закона позволит повысить требовательность к правоохранительным органам по противодействию незаконному обороту наркотиков, а также снизить коррупционные риски.

В ноябре 2019 года стало известно, что к 10 января 2020 года в МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете. Врио начальника ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Кирилл Смуров заявил, что вопрос начали прорабатывать по указу Владимира Путина.

В декабре в Госдуме предложили ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети – до 25 лет лишения свободы. Там объяснили, что продажа наркотиков в Сети и даркнете считается для России "гиперпроблемой": несмотря на усиленную борьбу, объем продаж растет.

В том же месяце сообщалось, что МВД разработало законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Новая статья должна вводить штраф в размере от 50 тысяч рублей или исправительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.