Axios: Маск участвовал в разговоре Трампа с Зеленским

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Предпринимать Илон Маск принял участие в телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

В СМИ подчеркнули, что в ходе разговора бизнесмен подчеркнул, что продолжит предоставлять Киеву доступ к коммуникационной системе Starlink. По мнению издания, участие Маска в беседе политиков может демонстрировать, насколько важную роль он сыграет в будущей администрации избранного президента США.

По словам собеседников портала, разговор Трампа с Зеленским длился около 25 минут. Республиканец пообещал поддерживать Украину, однако политики не стали углубляться в вопросы по урегулированию конфликта или перспектив поддержки со стороны Вашингтона.

"Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену", – говорится в сообщении.

Между тем Трамп на теледебатах со своим оппонентом от демократов Камалой Харрис заверил, что в случае переизбрания сможет завершить конфликт на Украине еще до вступления в должность президента США. Он пообещал в случае победы совершить звонок Владимиру Путину и Зеленскому, после чего сделать так, чтобы обе стороны пришли к соглашению.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова преувеличением. Как он указал, Россия помнит слова Трампа предложить что-то для решения конфликта на Украине даже до его инаугурации.

