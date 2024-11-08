Гендиректор ГУ специального строительства МО РФ арестован в Москве за мошенничество

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора Главного управления специального строительства Минобороны РФ Александра Молодченко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Такое же решение было вынесено в отношении двух других фигурантов уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при заключении государственных контрактов Ивана Мальцева и Евгения Сундукова. При этом четвертая подсудимая, Ольга Павлова, была отправлена под домашний арест.

Таким образом суд удовлетворил ходатайства органов следствия.

Ранее суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей.

По данным СК, фигуранты похитили комплекс из 24 объектов недвижимости в 2021 году. Они сделали это во время осуществления процедуры банкротства одной из компаний с помощью фальшивых торгов.

