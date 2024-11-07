Суд арестовал имущество обвиняемых в хищении комплекса у Минобороны

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Суд наложил арест на имущество экс-начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева и его пособников, которые обвиняются в хищении комплекса Минобороны РФ стоимостью более 700 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного военного следственного управления Следственного комитета.

По данным СК, арест был наложен на имущество Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона" Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и бизнесмена Сергея Овчинникова в целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и других имущественных взысканий.

Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). В СК подчеркивали, что в 2021 году фигуранты во время осуществления процедуры банкротства одной из компаний с помощью фальшивых торгов похитили комплекс из 24 объектов недвижимости.

Ранее СК установил, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей также причастны Овчинников, Грачев, Асташкин и Потапов. Хамовнический районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Комплекс в Балашихе был найден в октябре текущего года. Он состоит из 15 объектов недвижимости.