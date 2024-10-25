СК установил причастность бизнесмена Овчинникова к хищению недвижимости МО РФ в Балашихе

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Следователи установили, что к хищению недвижимости Минобороны в Балашихе на 244 миллиона рублей причастен бизнесмен Сергей Овчинников, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Речь идет об уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере, обвиняемыми по которому проходят экс-начальник управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны, Алексей Асташкин и гражданин Евгений Потапов.

В ходе предварительного следствия установлено, что Овчинников фактически организовал хищение организованной группой и в итоге завладел имущественным комплексом, расположенным в Балашихе. С учетом собранных по делу доказательств в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Его объявили в розыск.

Ранее Следственный комитет нашел в Балашихе похищенный у Минобороны комплекс, который состоит из 15 объектов недвижимости и стоит более 244 миллионов рублей.

Следователи установили, что Грачев, Асташкин и Потатов с 2019 по 2021 год во время признания банкротом одной из компаний похитили комплекс. Хамовнический районный суд Москвы избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.