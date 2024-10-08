Военный суд продлил арест главному кадровику МО РФ Кузнецову до 12 января 2025 года

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

235-й гарнизонный военный суд продлил арест начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генералу Юрию Кузнецову, который обвиняется в коррупции, до 12 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Ожидается, что защита обжалует постановление суда, так как во время рассмотрения ходатайства следствия она просила смягчить Кузнецову меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества.

Генерала арестовали 14 мая, изъяв у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. В 2021–2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба, он получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу, утверждают следователи.

По данным СМИ, причиной дела стала взятка, которую Кузнецов получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем с индивидуальным предпринимателем Львом Мартиросяном. Свою вину в совершении преступления офицер не признал.