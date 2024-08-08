Главный кадровик Минобороны Кузнецов сотрудничает со следствием

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сотрудничает со следствием, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источников агентства, Кузнецов не отказывался от дачи показаний. Его допросили уже дважды – сперва как подозреваемого, затем – как обвиняемого. Более того, как стало известно, генерал дал показания на второго обвиняемого по делу – предпринимателя Левы Мартиросяна.

В одном из документов, оформленных 14 мая 2024 года, говорится, что органы предварительного следствия проверили причастность Мартиросяна к совершению преступления, и она подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, в том числе показаниями Кузнецова. В тот момент в деле было двое обвиняемых – Мартиросян и Кузнецов.

По версии следствия, Мартиросян, арестованный по обвинению в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере", дал взятку Кузнецову в виде жилого дома и земельного участка на сумму в размере свыше 30,5 миллиона рублей. Подозреваемый, по данным СМИ, не признал свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

14 мая правоохранительные органы арестовали Кузнецова и изъяли у него более 100 миллионов рублей в российской и иностранной валюте. По версии СК, он в 2021–2023 годах, являясь начальником Восьмого управления Генштаба, получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной уголовного дела в отношении Кузнецова стала взятка, которую он получил при заключении контракта между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) имени генерала армии Штеменко с индивидуальным предпринимателем Мартиросяном. Басманный суд Москвы арестовал Мартиросяна, а спустя два месяца продлил ему арест до 12 октября.