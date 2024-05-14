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14 мая, 22:30

Политика

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Начальнику управления кадров Минобороны РФ предъявили обвинение в получении взятки

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова

Новости регионов: суд арестовал начальника автоколонны по делу о падении автобуса в Мойку

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Суд в Москве арестовал 12-го фигуранта по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля. Мартиросян обвиняется в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере", по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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