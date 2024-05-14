Суд арестовал фигуранта по делу о взятке кадровику Минобороны Кузнецову

Басманный суд арестовал фигуранта по делу о даче взятки начальнику Главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову Леву Мартиросяна.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 12 июля. Мартиросян обвиняется в совершении преступления по статье "Дача взятки в особо крупном размере", по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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