Офис генпрокурора Украины обвинил Коломойского в организации заказного убийства

Фото: телеграм-канал Національна поліція України (Игорь Коломойский включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Офис генерального прокурора Украины предъявил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который находится под стражей с сентября 2023 года по делу о мошенничестве, новое обвинение – в организации заказного убийства. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, подозреваемый заказл убийство директора одной из юридических компаний, который якобы не выполнил требования по аннулированию и признал недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

В ведомстве отметили, что Коломойский привлек членов банды, которая специализировалась на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами. Они якобы нанесли жертве удары и ножевые ранения в жизненно важные органы, но не смогли довести задуманное до конца.

В данный момент подозреваемый находится под стражей, прокуроры и следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы раскрыть всех причастных.



В сентябре 2023 года суд на Украине предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Шевченковский суд арестовал бизнесмена на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен (около 13,8 миллиона долларов).

Позже правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения Коломойскому в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

В ноябре того же года распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште. В марте 2024-го Кошехабльский суд Адыгеи взыскал имущество Коломойского и его партнеров в доход РФ.

