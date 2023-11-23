23 ноября, 23:17Политика
В Крыму выставили на продажу недвижимость Коломойского за 446 млн рублей
Фото: ТАСС/EPA/STR
Распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) в поселке Партенит в Алуште. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные системы ГИС "Торги".
Отмечается, что первоначальная цена договора составляет 446 миллионов рублей. В лот вошли центр водного спорта "Европа" площадью 8,7 тысячи квадратных метров, а также расположенные рядом с ним бассейны, общежитие для персонала, котельная и противооползневые подпорные стены.
Для участия в торгах нужно внести задаток в 223,2 миллиона рублей. Заявки принимаются до 14 декабря, а сам аукцион состоится 18 декабря.
Ранее правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения бизнесмену Игорю Коломойскому. Его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.
Осенью прошлого года власти Украины решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафта" и "Укртатнафта". Акции этих компаний, ранее принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.
В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.
Суд предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
Шевченковский суд арестовал бизнесмена на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен (около 13,8 миллиона долларов). Адвокат Коломойского заявил, что намерен обжаловать решение об аресте бизнесмена.
Бизнесмена Игоря Коломойского арестовали по обвинению в финансовых махинациях
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