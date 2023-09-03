Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра – СМИ

Фото: ТАСС/EPA

Лишенный украинского гражданства олигарх Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Игорь Коломойский обвиняется в деле о мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества как гражданин Израиля и Кипра.

"Интересно, что в материалах уголовного дела Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины", – отмечается в украинских СМИ.

Накануне адвокат Коломойского заявил, что намерен обжаловать решение об аресте бизнесмена. Он сообщил, что бизнесмен не будет вносить залог в размере около 13,8 миллиона долларов, его защита намерена направить апелляцию на решение суда.

Ранее Шевченковский суд арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен (около 13,8 миллиона долларов). По данным следствия, с 2013 года по 2020 год Коломойский легализовал более 13 миллионов долларов, выводя их за границу с использованием инфраструктуры подконтрольных банковских учреждений.