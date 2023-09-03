03 сентября, 17:52Политика
Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра – СМИ
Фото: ТАСС/EPA
Лишенный украинского гражданства олигарх Игорь Коломойский проходит по уголовному делу как гражданин Израиля и Кипра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Игорь Коломойский обвиняется в деле о мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества как гражданин Израиля и Кипра.
"Интересно, что в материалах уголовного дела Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины", – отмечается в украинских СМИ.
Накануне адвокат Коломойского заявил, что намерен обжаловать решение об аресте бизнесмена. Он сообщил, что бизнесмен не будет вносить залог в размере около 13,8 миллиона долларов, его защита намерена направить апелляцию на решение суда.
Ранее Шевченковский суд арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен (около 13,8 миллиона долларов). По данным следствия, с 2013 года по 2020 год Коломойский легализовал более 13 миллионов долларов, выводя их за границу с использованием инфраструктуры подконтрольных банковских учреждений.
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