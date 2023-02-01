Захарова прокомментировала обыски у Авакова и Коломойского

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обыски у бывшего главы МВД Украины Сергея Авакова и украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

"А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Обыски у Коломойского провели по делу о коррупции. По данным СМИ, причиной для визита Службы безопасности Украины (СБУ) к предпринимателю стали растрата нефтяных продуктов на 40 миллиардов гривен, а также уклонение от таможенных пошлин компаниями "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Жилплощадь Авакова обыскали по делу о крушении вертолета в Броварах. В результате ЧП погибли 14 человек, включая главу МВД Украины Дениса Монастырского, его заместителя Евгения Енина и госсекретаря ведомства Юрия Лубковича.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!