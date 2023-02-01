СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны по делу о коррупции

Фото: РИА Новости/Стрингер

Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала обыски у ряда чиновников из министерства обороны страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание "Страна".

"Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из Минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого", – говорится в сообщении.

По информации источника, обыски связаны с делом о коррупции. Один из эпизодов связан с закупкой некачественных бронежилетов на 123 миллиона гривен, что в пересчете составляет более 3,3 миллиона долларов.

Ранее в среду, 1 февраля, стало известно о проведении обыска в доме предпринимателя Игоря Коломойского. По предварительной информации, он связан с расследованием нарушений в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта".

Кроме того, обыск организовали у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. Процедура была инициирована в рамках дела о крушении вертолета в Броварах Киевской области.

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