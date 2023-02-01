СБУ начала обыски в доме предпринимателя Игоря Коломойского – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Служба безопасности Украины организовала обыски в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает местное издание "Вести".

Согласно данным газеты, обыски связаны с расследованиями нарушений в компаниях "Укртатнафта" и "Укрнафта". Речь идет о растрате нефтяных продуктов на 40 миллиардов гривен, а также об уклонении от таможенных пошлин. Со стороны СБУ пока что не было официальных заявлений.

В декабре прошлого года сообщалось, что Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в перечне украинского Forbes. В 2022-м состояние предпринимателя оценивалось в 1,8 миллиарда долларов.

Перед началом СВО оно достигло 1,9 миллиарда. Впоследствии сумма активов бизнесмена сократилась до 850 миллионов.

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