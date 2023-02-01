Экс-глава МВД Украины Аваков сообщил об обысках по делу о крушении вертолета в Броварах

Фото: Zuma\TASS

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что у него проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах Киевской области. Информацию об этом передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего", – сообщил Аваков.

По его словам, процедуру проводили в корректной форме. Однако обыск он посчитал "бессмысленно тупым".

Вертолет потерпел крушение в Броварах 18 января 2023 года. На борту воздушного судна в том числе находились глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.

Всего в результате ЧП погибли 14 человек, среди которых был ребенок. Ранения получили 14 взрослых и 11 детей. Список погибших позже опубликовало МЧС Украины.

Предполагалось, что причиной крушения вертолета могла стать ошибка, допущенная пилотом во время выполнения полета. Управляющий воздушным судном выбрал опасный маршрут из-за опасений ракетных ударов со стороны Беларуси.



Авиационный инженер назвал возможные причины крушения вертолета в Броварах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!