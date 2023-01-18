Политолог допустил, что в авиакатастрофе в Броварах будут искать российский след

Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Политолог Александр Асафов не исключил, что на Украине будут искать российский след в крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство украинского МВД. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Следствие сейчас ведет СБУ, одна из версий – это туман, помешавший пилоту, который не справился с управлением. Так ли это, я думаю, что мы не узнаем, потому что сейчас, судя по активности украинских СМИ и политиков, там, конечно, будут искать российский след, какой-нибудь дрон или что-то. Потому что мы видим, что на фоне экономического форума в Давосе украинская политическая повестка любое событие интерпретирует в этом ключе значительно сильнее, чем раньше", – отметил он.

По словам эксперта, погибший глава МВД Украины Денис Монастырский не являлся конкурентом украинского президента Владимира Зеленского.

"Нет того напряжения, которое происходит между мэром Киева Виталием Кличко и офисом украинского президента, а также между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским. Монастырский был на пару уровней ниже по их иерархии", – уточнил Асафов.

Об инциденте в Броварах стало известно в среду, 18 января.

После произошедшего премьер Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную группу по детальному расследованию всех обстоятельств трагедии. Генпрокурор Андрей Костин заявил, что сотрудники офиса рассматривают все возможные причины происшествия.

Позже МЧС Украины уточнило число погибших. В результате падения вертолета в Броварах на Украине погибли 14 человек, включая одного ребенка.



В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах

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