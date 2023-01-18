В МВД Украины назвали возможные причины крушения вертолета в Броварах

Фото: телеграм-канал Magnolia TV

Крушение вертолета в Броварах Киевской области могло произойти из-за диверсии, неисправности техники и нарушения правил безопасности, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале.

По его словам, причины трагедии устанавливают следователи.

"Мои друзья, государственные деятели Украины – министр МВД Денис Монастырский, Женя Енин и Юра Лубкович – погибли в авиакатастрофе вертолета ГСЧС в Броварах. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем", – подчеркнул он.

В заключение Геращенко выразил соболезнования родным и близким погибших.

О падении вертолета ГСЧС стало известно 18 января. Он потерпел крушение вблизи детского сада. Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова уточнила, что часть людей удалось эвакуировать с места происшествия.

В результате ЧП погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Всего погибли 16 человек, в том числе двое детей. Среди пострадавших числятся 22 взрослых и 10 детей.



Глава МВД Украины погиб при падении вертолета в Броварах

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!