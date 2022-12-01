Погибшие в Армении из-за крушения самолета летчики были гражданами РФ

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения"

Погибшие из-за крушения самолета B55 летчики были гражданами РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

"В результате крушения самолета погибли граждане России – А. П. (1979 года рождения) и В. Р. (1983 года рождения)", – говорится в сообщении.

В Управлении гражданской авиации республики рассказали, что самолет летел из Еревана в Астрахань. В 13:11 по ереванскому времени связь с ним прервалась. На борту находились два члена экипажа.

Самолет B55 упал в Армении около 14:20 по местному времени (13:20 по московскому времени). Это произошло в селе Джрабер Котайкской области.

После крушения он загорелся. Пожар удалось потушить в 14:41 по местному времени (13:41 по московскому времени). На месте происшествия спасатели нашли два тела.

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