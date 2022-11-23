Нидерланды пообещали установить личности членов экипажа ЗРК "Бук", сбивших МН17

Фото: ТАСС/Zuma/Alexander Ermochenko

Очередные расследования причин крушения рейса МН17 на востоке Украины коснутся личностей военных ЗРК "Бук", ракетой из которого сбит самолет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейка.

"Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании", – говорится в сообщении.

До этого представитель прокуратуры информировал, что совместная следственная группа представит итоги будущего расследования по делу MH17 весной 2023 года.

Boeing 777-200ER, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате происшествия скончались 298 человек.

Суд по данному делу начался в марте 2020 года.

17 ноября гаагский суд вынес вердикт. Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко признали виновными в разрушении самолета и убийстве его пассажиров. Фигурантов заочно приговорили к пожизненному заключению.

Между тем Нидерланды отстранили российскую сторону от расследования данного дела. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобное решение не способствовало объективности экспертизы.

МИД РФ назвало решение Гааги по делу боинга МН17 политическим заказом

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