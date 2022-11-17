Москва изучит решение нидерландского суда по делу MH17 – МИД РФ

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Москва изучит все нюансы решения суда Нидерландов по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году, заявил замдиректора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Иван Нечаев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будем изучать это решение, потому что во всех этих вопросах каждый нюанс имеет значение, поэтому после изучения этого юридического документа мы будем, наверное, готовы как-то это откомментировать", – сказал он.

17 ноября Окружной суд Гааги вынес вердикт по делу МН17, установив, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук". Данная версия была единственной выдвинутой следственной группой в ходе расследования.

Обвиняемыми по делу о крушении самолета являются экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, экс-глава ГРУ ДНР Сергей Дубинский, его бывший заместитель Олег Пулатов и экс-командир одного из подразделений ГРУ ДНР, украинец Леонид Харченко.

Самолет Boeing 777-200ER компании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате катастрофы погибли 298 человек, среди которых были граждане десяти государств. Суд по этому делу начался в марте 2020 года.

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