12:51
Фото: ТАСС/ZUMAPRESS.com/Alexander Ermochenko
Россия выполнила 28 из 29 запросов Нидерландов о правовой помощи по МН17. Еще один запрос находится в работе, заявил уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Европейский суд по правам человека проводит рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в 2014 году в Донбассе. Виноградов считает, что власти Нидерландов вводят ЕСПЧ в заблуждение, говоря, что запросы о правовой помощи были полностью или частично оставлены РФ без ответа.
"Считаем необходимым проинформировать в том, что к настоящему времени получено 29 запросов Нидерландов о правовой помощи, из них исполнены 28, один запрос находится в настоящее время на исполнении. Ни один запрос Нидерландов о правовой помощи не остался без реакции", – цитирует Виноградова РИА Новости.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации борта МН17, что привело к гибели 298 пассажиров и членов экипажа.
Следственная группа, занимающаяся делом о крушении рейса, в качестве единственной версии произошедшего рассматривает ту, согласно которой самолет был сбит ЗРК "Бук".
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