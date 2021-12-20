Голландская прокуратура назвала обвиняемых по делу MH17 виновными в убийстве

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Фото: AP Photo/Peter Dejong, Pool
Голландская прокуратура считает обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 виновными в совершении убийства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Тайса Бергера.
"По мнению прокуратуры, четверо обвиняемых виновны в убийстве. Они использовали ЗРК "Бук" в качестве оружия, преследуя свои военные цели", – сказал Бергер в ходе слушаний.
Он также подчеркнул, что в ведомстве считают их виновными вне зависимости от того, был ли их целью военный или гражданский самолет. Зачитывая обвинение, прокурор добавил, что суд в Нидерландах рассматривает дело только главных обвиняемых, однако и все остальные причастные к трагедии, подчеркнул он, должны быть наказаны – для этого, по его мнению, может быть организован отдельный судебный процесс в Украине.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации борта МН17, что привело к гибели всех 298 пассажиров и членов экипажа.
Следственная группа, занимающаяся делом о крушении рейса, в качестве единственной версии произошедшего рассматривает ту, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".
В районе крушения MH17 отсутствовали комплексы "Бук"
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