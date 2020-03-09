В Нидерландах завершился первый день слушаний по делу крушения рейса МН17

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Первый день слушаний по делу о крушении самолета, следовавшего рейсом МН17, на востоке Украины в 2014 году завершился в Нидерландах. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание прошло в штатном режиме. Как заявила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар, максимальным наказанием по уголовному делу является пожизненное заключение.

Ранее прокуратура предъявила обвинения четырем подозреваемым по двум пунктам: ликвидации рейса MH17, которая привела к гибели всех находившихся на борту людей и убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17.

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малазийские авиалинии" разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В ходе следствия эксперты установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту.

Обвиняемыми по делу проходят Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Процесс над ними стартовал в Нидерландах.

Представители России ранее выражали недоверие результатам работы следственной комиссии. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что власти Нидерландов оказывают давление на окружной суд Гааги, где рассматривается дело о крушении самолета.

