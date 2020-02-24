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Политика

18:53

Захарова прокомментировала информацию о свидетеле падения лайнера на рейсе МН17

политика общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления нидерландского прокурора о показаниях свидетеля запуска ракеты "Бук", которой сбили самолет МН17 в Донбассе.

Представитель Совместной следственной группы по крушению малайзийского "Боинга" над Донбассом Фред Вестербеке ранее заявил, что был установлен очевидец происшествия.

"Из показаний: Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень.... Противно. Из трагедии устроили балаган", – написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Катастрофа, в которой погибли 298 человек, произошла в июле 2014 года. Самолет, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит под Донецком. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, однако те утверждали, что не располагают достаточным для этого вооружения.

Крушение самолета расследует Совместная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. По версии участников группы, лайнер сбили ракетой комплекса, относящегося к 53-й зенитной ракетной бригаде Вооруженных сил РФ из Курска. В МИД РФ обвинения отрицают.

На непричастность России указывают в том числе данные Службы военной разведки и безопасности Нидерландов. В СМИ сообщили, что пассажирский лайнер разбился в регионе, где отсутствовали зенитно-ракетные комплексы "Бук".

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