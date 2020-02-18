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В мире

18 февраля, 04:22

В районе крушения MH17 отсутствовали комплексы "Бук" – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: EPA/TASS/ALYONA ZYKINA

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии" потерпел крушение в районе, где отсутствовали зенитно-ракетные комплексы "Бук". Об этом сообщается в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, опубликованном порталом Bonanza Media.

Сообщается, что "рейс MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех установленных и используемых Украиной и Россией мест, где были размещены комплексы "Бук-М1".

"Для меня главный вывод заключается в том, что голландская сторона располагала информацией о расположении комплексов "Бук" во время конфликта", – подчеркнул голландский журналист Макс ван дер Верфф, который является одним из основателей платформы Bonanza Media.

Он отметил, что ранее эта информация отсутствовала.

"Голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного "Бука" поблизости от места крушения MH17", – заверил журналист.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. В катастрофе погибли 298 человек из десяти стран.

Ранее Нидерланды отказались передать России материалы по делу

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