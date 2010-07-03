Песков прокомментировал ошибку в телесюжете о крушении MH17

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При освещении резонансных тем, подобных крушению MH17 в 2014 году, на определенном этапе важно давать все версии, так как некоторые из них потом могут не подтвердиться. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не подрывает ли ошибка Первого канала доверие к государственному телеканалу.

"Это вовсе не подрывает. Ведь вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с Boeing, важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью The New Yorker рассказал, что в сюжете о крушении Boeing в 2014 году была допущена ошибка, но это не специально сделали.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Судебный прoцесс над ними должен начаться 9 марта 2020 гoда. Россия не получала запросов на выдачу подозреваемых.

