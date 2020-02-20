В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по делу MH17

Фото: ТАСС/ALYONA ZYKINA/ЕРА

Полиция Австралии подтвердила, что некоторые документы по делу MH17, распространенные платформой Bonanza Media, являются подлинными, сообщает ТАСС.

Отмечается, что это документы федеральной полиции, подготовленные в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования. Нидерландская прокуратура в то же время отказалась комментировать их подлинность.

Один из попавших в Сеть документов содержит стенограмму беседы немецкого независимого журналиста Билли Сикса с представителями правоохранительных органов Австралии касательно свидетелей, видевших в день крушения MH17 украинские истребители.

Во втором документе говорится, что через год после катастрофы австралийские специалисты работали с обрезанными неоригинальными изображениями, которые, как выяснилось, были отредактированы.

В третьем документе нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК "Бук" поблизости от места крушения MH17.

Четвертый документ представляет собой стенограмму беседы голландской полиции с неназванным свидетелем, который уверен, что за несколько минут до трагедии в районе находилось два украинских истребителя.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран.

Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.