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Следователи, занимающиеся делом крушения малазийского Boeing в Донбассе, рассматривали возможность нарушения суверенитета России при поиске свидетелей. Об этом свидетельствует обнародованный платформой для независимых журналистов Bonanza Medi документ, передает ТАСС.

В протоколе сказано, что оперштаб следственной группы 25 января 2018 года обсуждал вопрос нарушения российского суверенитета путем "выхода на свидетелей, которые, скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей".

Отмечается, что Бельгия не увидела в подобном проблемы. Украинские представители также заявили, что не видят в этом сложностей, однако добавили, что должны обсудить этот вопрос с руководством.

"Новый документ показывает то, как члены ССГ думают, как они общаются друг с другом, чем они занимаются, какой информацией они обладают, а какой – нет", – говорится в сообщении.

Тем самым документ доказывает, что следователи по делу МН17 готовы найти доказательства, нарушая закон, передает издание.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о давлении, которое оказывается на окружной суд Гааги властями Нидерландов в связи с делом о крушении малазийского Boeing. Она подчеркивала, что правовые нормы в стране игнорируются в угоду политической конъюнктуре.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777 малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на территории Донбасса.

3 февраля 2020 года Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела о крушении. Затем Амстердам отказал Москве в просьбе судить россиян на их родине. Позже Нидерланды отказались передать Генпрокуратуре РФ материалы по делу о крушении лайнера рейса MH17.

Суд по делу о крушении Boeing начнется 9 марта.