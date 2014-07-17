Глава Еврокомиссии ждет немедленного расследования причин катастрофы

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Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу ожидает немедленного установления фактов крушения малайзийского авиалайнера над Украиной, заявил он на своей странице в Twitter. По его словам, он шокирован произошедшей катастрофой.

"Крушение рейса MH17 по-настоящему шокирует. Факты должны быть установлены немедленно. Мои мысли с семьями жертв", написал председатель Европейского комитета.

Напомним, Boeing 777 малайзийских авиалиний рухнул в четверг на территории Украины недалеко от российской границы. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. На борту находились 280 пассажиров и 15 членов экипажа.

Российскую границу лайнер должен был пересечь примерно в 17.25 по московскому времени. По предварительным данным, россиян на борту упавшего лайнера не было.