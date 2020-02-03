Прокуратура предъявила обвинения четырем фигурантам дела МН17

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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

Она рассказала, что подозреваемые вызваны в прокуратуру для следственных действий. Кутьина уточнила, что обвиняемого Олега Пулатова будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского.

"При осуществлении защиты мы будем рассматривать это дело с глубочайшим уважением к чувствам семей жертв, а также с учетом основного принципа уголовного производства, которым является презумпция невиновности", – заявила адвокат, выразив надежду на объективное и независимое рассмотрение дела.

Пассажирский лайнер компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился под Донецком 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из десяти стран. Киев не стал закрывать небо Донбасса для пассажирских рейсов, несмотря на активные боевые действия. После авиакатастрофы украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте.

Для расследования причин и обстоятельств крушения создали Совместную следственную группу. В ее состав вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российская сторона неоднократно выражала недоверие результатам работы ССГ, так как международные следователи не хотели учитывать выводы российских специалистов в ходе разбирательства.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых. В их числе – россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

