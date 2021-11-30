Нидерланды готовят новую процедуру в ИКАО против России по делу МН17 – СМИ

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Фото: ТАСС/Виталий Чугин
Нидерланды занимаются подготовкой новой юридической процедуры против России в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО) по делу о крушении рейса MH17. Об этом информирует голландская служба новостей RTL Nieuws, ссылаясь на анонимные источники.
По словам собеседников СМИ, новая процедура является крайне многообещающей для Нидерландов. В ее основе оказалось утверждение, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о воздержании от применения оружия против гражданских самолетов и обеспечении безопасности гражданской авиации.
Источники утверждают, что вопрос о подаче иска окажется в повестке нового правительства страны, которое и должно принять окончательное решение. Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Нидерландов, в кабмине прорабатываются все варианты юридических процедур.
"Стратегия процесса является конфиденциальной информацией. Как только будет принято решение о дальнейших шагах, о нем будет объявлено кабмином", – отметил он.
Как информирует RTL Nieuws, к иску против России в ИКАО может присоединиться Австралия, так как на борту MH17 находилось 39 граждан этой страны.
Источники СМИ добавили, что в палате представителей Нидерландов состоялся конфиденциальный брифинг, на котором ее членов оповестили о всех вариантах юридических процедур. Некоторые из депутатов выступили за привлечение России к ответственности.
Ранее власти Нидерландов инициировали разбирательство по поводу того, что Украина не закрывала воздушное пространство над территорией страны. Позднее расследование рекомендовали остановить, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел РФ.
До этого суд в Нидерландах озвучил версию крушения Boeing в Донбассе. В ходе слушаний в Гааге председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что, согласно выводу следственной группы по делу о крушении рейса MH17, единственной версией причины инцидента является та, согласно которой самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в марте 2020 года. Фигурантами процесса являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в ликвидации рейса МН17, которая привела к гибели всех находившихся на борту 298 человек.
В районе крушения MH17 отсутствовали комплексы "Бук"
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